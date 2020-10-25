Пашинян рассказал, что контролирует Алиев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев контролирует максимум «третью часть» боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы кабмина, это происходит, так как «в эти действия вовлечены турецкие военнослужащие, а также террористы и наемники, которые контролируются турецкими военнослужащими, находящимися в самом Азербайджане».

Пашинян отметил, что такое распределение сил — это «очень важный нюанс».

Ранее Армения обвинила Турцию в участии в конфликте в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Еревана отсутствуют доказательства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Тренируют и воюют»: Армения нашла в Карабахе турецкий спецназ

— Пашинян: вопрос Карабаха больше не имеет дипломатического решения

— Пашинян заявил, что Азербайджан посылает в бой последние резервы