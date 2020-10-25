Баку не планирует переносить боевые действия на территорию Армении

Баку не хочет переносить боевые действия из Нагорного Карабаха на территорию Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на оперативном совещании. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

«Мы правы, мы воюем на своей земле, мы восстанавливаем свою территориальную целостность, мы не перешли в Армению, у нас нет такой идеи. Если бы у нас была такая идея, мы бы давно это сделали. Для этого не требуется много усилий», – подчеркнул глава республики.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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