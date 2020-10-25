Ереван заявил, что имеет доказательства участия турецких бойцов в боях в Карабахе

Генеральная прокуратура Армении получила доказательства того, что турецкий спецназ принял участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генпрокуратура Армении ... получила фактические доказательства о том, что начиная с августа текущего года многие военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции обучали армию Азербайджана и принимали непосредственное участие в боевых действиях», — заявили в ведомстве.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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