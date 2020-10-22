Песков рассказал о шансе на продление СНВ на год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о появлении надежды на продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений сроком на один год. Об этом он заявил в программе «Большая игра» в эфире Первого канала.

Представитель Кремля добавил, что это создает шанс для России, США и всего мира на реанимацию установленных договоренностей.

«По крайней мере, у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь выразил надежду, что странам удастся преодолеть «чудовищные разногласия» в вопросе вооружения.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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