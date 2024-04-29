НАТО планирует создать учебные миссии на Ближнем Востоке и в Северной Африке

НАТО изучает идею создания учебных миссий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщила испанская газета El País.

Сообщается, что НАТО планирует усилить политический и дипломатический диалог со странами этих регионов. Как сообщают дипломатические источники газеты, в настоящее время Иордания и Мавритания положительно относятся к такой идее.

НАТО считает, что безопасность организации тесно связана с обстановкой на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В частности, нестабильность приводит к перемещению уязвимого населения и миграционному давлению.

Тем временем в Европе проходит серия учений объединенных сил НАТО по отражению предполагаемой российской агрессии, в них задействованы десятки тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр пояснил, что в Германии на базе объединенного европейского командования Вооруженных сил США развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины».

21 апреля стало известно, что Литва и Польша начали учения по обороне Сувалкского коридора от России. В них задействованы 1,5 тыс. военных, в том числе из состава мотопехотной бригады «Жемайтия», около 200 единиц военной техники, а также военнослужащие из США и Португалии.

Ранее сообщалось, что военные арендовали коттеджи мурманских чиновников во время учений НАТО.