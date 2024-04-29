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В Армении требуют наказать журналиста после слов о «русском шпионе»

В Армении хотят наказать журналиста за слова о причастности владыки Баграта к РФ

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Гражданское движение «Тавуш во имя родины» требует от правоохранительных органов Армении привлечь к ответственности журналиста издания civic.am Давида Левоняна, который назвал архиепископа Баграта Галстаняна «агентом русского КГБ». Об этом сообщает РИА Новости.

«Он обвиняет владыку Баграта в том, что тот является «агентом русского КГБ», «получает миллионы долларов от Кремля», «провоцирует армяно-азербайджанскую войну». Это не что иное, как сообщение об особо тяжком преступлении», — следует из сообщения.

Отмечается, что от правоохранительных органов требуют либо привлечь владыку Баграта к уголовной ответственности, либо привлечь человека, представившегося журналистом, за ложный донос.

До этого в Кремле выступили за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Как писало RT, они необходимы для общей разрядки ситуации в регионе.

Ранее Алиев сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о начале демаркации между Баку и Ереваном.

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