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На Украине дальнобойщиков снимают с рейсов и отправляют в армию

«Страна.ua»: водителей грузовиков снимают с рейсов и отправляют в воинские части

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Shutterstock

Водителей украинских грузовиков, возвращающихся домой из-за рубежа, снимают с рейсов и силой доставляют в Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для отправки в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Подобные случаи отмечались на посту в селе Нижние Ворота в Закарпатской области. Военкомы останавливали грузовики и требовали у водителей документы, после чего предлагали проехать в ТЦК для проверки, после которой их якобы отпустят. Тех, кто отказывался, доставляли силой и в итоге отправляли на службу в воинскую часть. Связь с мобилизованными водителями сразу пропадала.

«Страна.ua» отмечает, что военкомы оставляют брошенные грузовики прямо на дороге или в пункте пропуска, откуда их может забрать другой водитель. При этом материальную ответственность за груз с отправленных в армию дальнобойщиков никто не снимает.

Украинская ассоциация международных автоперевозчиков выразила свое возмущение и потребовала у правительства прекращения таких действий.

Новый закон о мобилизации был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении 11 апреля. Днем 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал его. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Львове мобилизовали волонтера, свидетели утверждают, что военкомы были пьяны.

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