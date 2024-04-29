Российский боец UFC заявил, что у него в США «едет крыша»

Российский боец UFC Арман Царукян в интервью Main Event Podcast рассказал, как чувствует себя во время проживания в Соединенных Штатах Америки.

«Почему-то тянет домой. Там мама, папа, родственники. Но еще чего-то не хватает! В Лос-Анджелесе я себя хорошо чувствую, здесь я как дома. А вот в Майами — два месяца, и у меня крыша едет. Хочется куда-то уехать», — заявил он.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 поединок между Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

После боя в Лас-Вегасе Царукян поднялся на первое место в легком весе рейтинга UFC. Примечательно, что боец не получил деньги за победу. Решение заблокировать выплату приняла Атлетическая комиссия Невады (АКН) из-за инцидента, который произошел с участием россиянина перед его поединком.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Ранее Царукян рассказал, чего ему не хватает в США.