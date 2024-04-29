Харви Вайнштейна госпитализировали после нового витка дела об изнасилованиях

Продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован после нового витка дела об изнасилованиях. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам пресс-агента Вайнштейна Джуды Энгельмайер, на здоровье Вайнштейна негативно повлияла перевозка из одной тюрьмы в другую.

«Ему нужно много физической помощи. У него много проблем. Ему делают все анализы. Его здоровье — это просто катастрофа», — говорит адвокат продюсера Артур Айдала.

1 мая Харви Вайнштейн должен предстать перед Верховным судом Манхэттена.

Накануне с Вайнштейна в Апелляционном суде Нью-Йорка сняли обвинение в изнасиловании, вынесенное в 2020 году.

Вайнштейн останется в заключении, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе его также признали виновным в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению сроком в 16 лет.

Ранее Збруев рассказал, как решился в 86 лет сыграть шекспировского Ромео.