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Харви Вайнштейна госпитализировали после нового витка дела об изнасилованиях

В Нью-Йорке госпитализировали заключенного продюсера Харви Вайнштейна

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Lucas Jackson/Reuters

Продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован после нового витка дела об изнасилованиях. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам пресс-агента Вайнштейна Джуды Энгельмайер, на здоровье Вайнштейна негативно повлияла перевозка из одной тюрьмы в другую.

«Ему нужно много физической помощи. У него много проблем. Ему делают все анализы. Его здоровье — это просто катастрофа», — говорит адвокат продюсера Артур Айдала.

1 мая Харви Вайнштейн должен предстать перед Верховным судом Манхэттена.

Накануне с Вайнштейна в Апелляционном суде Нью-Йорка сняли обвинение в изнасиловании, вынесенное в 2020 году.

Вайнштейн останется в заключении, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе его также признали виновным в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению сроком в 16 лет.

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