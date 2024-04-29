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Регбист «Стрелы»: «Локомотив» доставил много проблем

Нападающий «Стрелы» Хохлов: «Локомотив» доставил нам много проблем в матче

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РИА Новости

Нападающий казанской «Стрелы — Ак Барса» Степан Хохлов в интервью «Газете.Ru» заявил, что счастлив выиграть Суперкубок России.

«Была сложная игра, не все получалось, но в итоге нам все же удалось добиться победы. Соперник сильный, доставил нам много проблем. Приятно ли победить в таком матче? Конечно, всегда испытываешь радость, когда выигрываешь трофей, тем более впервые в истории. Эмоции — супер, большое спасибо болельщикам, которые приехали! Играть при такой поддержке очень приятно», — заявил Хохлов.

Матч за Суперкубок России по регби состоялся на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске между казанской «Стрелой — Ак Барсом» и пензенским «Локомотивом». Основное время игры завершилось со счетом 19:19, а в послематчевой серии штрафных ударов точнее оказались представители команды из Татарстана — 3:1.

Для «Стрелы — Ак Барса» победа в Суперкубке стала первой в истории. Казанский клуб получил право участия в матче как обладатель национального кубка, а «Локомотив» — как чемпион страны.

Ранее тренер из ЮАР заявил, что «Стреле» повезло выиграть Суперкубок по регби.

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