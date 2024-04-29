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В Москве отключили отопление

Мэрия Москвы: систему отопления города перевели на летний режим работы

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Алексей Майшев/РИА Новости

Московская система отопления перешла на летний режим работы. Об этом сообщил заместитель главы столицы Петр Бирюков, его цитирует «Интерфакс».

«Завершили отопительный сезон. Он прошел штатно», — сказал Бирюков.

По словам чиновника, постепенное отключение теплоснабжения началось 27 апреля, отопление перестали подавать в более чем 74 тыс. зданий, включая 34 тыс. жилых домов.

Бирюков отметил, что власти уже начали готовиться к следующему отопительному сезону: гидравлические испытания начнутся в мае, а завершить все подготовительные мероприятия планируют до 25 августа.

До этого Бирюков рассказал, что плановые отключения горячей воды начнутся в столице с 14 мая. По его словам, это необходимая мера для выявления возможных слабых участков тепловых сетей и их ремонта.

26 апреля сообщалось, что за осенне-зимний период «Газпром» увеличил свои поставки на 5% на фоне показателей прошлого отопительного сезона, что стало рекордным показателем.

Ранее стало известно, что на решение вопроса с отоплением в Подмосковье выделят 10 млрд рублей.

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