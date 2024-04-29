В офисе Зеленского выступили против закрытия единого телемарафона на Украине

В случае прекращения вещания единого украинского телемарафона в информационном пространстве страны может возникнуть хаос. Такое мнение выразил советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко, сообщает «Украинская правда».

Лещенко заявил, что телемарафон создавался для того, чтобы «быть источником верифицированной информации, а не фейков». А если он прекратит вещание — на Украине «возникнет медиахаос».

Новостной телемарафон «Единые новости» был запущен в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В вещании принимают участие крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: «Рада», Национальная общественная телерадиокомпания, «1+1 media», Starlight Media, Inter Media Group. Финансирование ведется из государственного бюджета, подача новостей ведется с проправительственной позиции.

24 апреля стало известно, что Государственный департамент США в отчете о нарушениях прав человека в 2023 году отметил украинский телемарафон «Единые новости» в качестве примера нарушения свободы выражения мнений. В США полагают, что телемарафон обеспечивает «беспрецедентный уровень контроля над новостями в прайм-тайм».

При этом из соцопроса известно, что почти половина украинцев не доверяют единому телемарафону.

Ранее на Украине отказались перенаправлять средства от телемарафона на ВСУ.