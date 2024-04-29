Генсек НАТО неожиданно прибыл в Киев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прибыл в Киев, о его визите заранее не объявлялось.

Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Как пишет RT, Столтенберг проведет совместную пресс-конференцию вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На сайте НАТО опубликован анонс соответствующего мероприятия со Столтенбергом и Зеленским. Подробности не приводятся.

До этого Столтенберг заявлял о солидарности НАТО с Германией и Британией в противостоянии с РФ.

Кроме того, генсек НАТО призывал быть честными и признать, что страны НАТО не предоставили Украине обещанные транши.

Перед этим в России раскритиковали заявление Столтенберга о соседстве с Россией. Таким образом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова главы альянса о том, что увеличение выплат в бюджет НАТО — цена за близость российских границ.

Ранее в Польше предложили заминировать границу с Россией и Белоруссией.