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Генсек НАТО неожиданно прибыл в Киев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом

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Bing Guan/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прибыл в Киев, о его визите заранее не объявлялось.

Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Как пишет RT, Столтенберг проведет совместную пресс-конференцию вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На сайте НАТО опубликован анонс соответствующего мероприятия со Столтенбергом и Зеленским. Подробности не приводятся.

До этого Столтенберг заявлял о солидарности НАТО с Германией и Британией в противостоянии с РФ.

Кроме того, генсек НАТО призывал быть честными и признать, что страны НАТО не предоставили Украине обещанные транши.

Перед этим в России раскритиковали заявление Столтенберга о соседстве с Россией. Таким образом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова главы альянса о том, что увеличение выплат в бюджет НАТО — цена за близость российских границ.

Ранее в Польше предложили заминировать границу с Россией и Белоруссией.

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