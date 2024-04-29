В МИД Италии оценили решение РФ по дочерней компании Ariston

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Италии Риккардо Гуарилья заявил послу РФ в стране Алексею Парамонову о «сильном разочаровании» правительства республики из-за решения российского руководства передать одно из дочерних предприятий компании Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коммюнике итальянского внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что во время встречи Гуарилья попросил Парамонова разъяснить причины этого решения. При этом, по мнению МИД Италии, принятые РФ меры «не имеют под собой никаких юридических оснований». Также в ведомстве обратили внимание, что упомянутая компания не имеет никакого отношения к текущей кризисной ситуации в мире.

«Он (Гуарилья. — «Газета.Ru») также выразил своему собеседнику надежду, что РФ сможет пересмотреть принятую меру, поскольку сама она классифицируется российской стороной как временная», — подчеркивается в коммюнике.

Кроме того, представитель МИД Италии резко осудил действия РФ и обвинил ее в несоблюдении международного права.

В заявлении уточняется, что глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни поддерживает контакты с Ariston. Более того, он оставляет за собой право проводить консультации о последствиях решения Москвы с коллегами из стран — членов «Большой семерки» (G7) и Европейского союза (ЕС).

26 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче дочерних предприятий компаний Ariston и BHS Hausgerate во временное управление АО «Газпром бытовые системы». В частности, речь идет о принадлежащих BHS Hausgerate компаниях Bosch и Siemens.

Ранее ЕС призвал РФ пересмотреть решение по дочерним компаниям Ariston и BHS Hausgerate.