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Киркоров объяснил, почему перестал общаться с Пугачевой

Певец Киркоров заявил, что не общается с Пугачевой из-за Галкина

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ЧБД/VK

Певец Филипп Киркоров признался в программе «Новые русские сенсации», что не общается с Аллой Пугачевой из-за ее мужа, пародиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

По мнению Киркорова, Галкин посчитал, что исполнителя хита «Зайка моя» слишком много в жизни Примадонны. Как заявил певец, комик поставил условия супруге, чтобы ее бывшего мужа «больше не было».

«Дирижером, постановщиком, режиссером этой постановки, я уверен, да я и знаю, мне просто общие друзья сказали, что это все сделано его руками», — поделился артист.

Киркоров перестал общаться с Пугачевой пять лет назад после, как ему кажется, надуманного конфликта. Артист признался, что пытался наладить общение с экс-супругой, но та игнорировала его звонки.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Пугачеву заметили на Кипре в одной пижаме.

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