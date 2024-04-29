В ФРГ стартовал процесс над готовившими госпереворот «Гражданами Рейха»

Высший земельный суд немецкого Штутгарта начал процесс по делу о несостоявшемся государственном перевороте, в подготовке к которому обвиняют сторонников ультраправой организации «Граждане Рейха» (Reichsbürger). Об этом сообщил новостной портал BR24.

Это первый из трех масштабных судебных процессов, а всего обвинения предъявлены 27 подозреваемым. Суд в Штутгарте рассмотрит дело в отношении девяти человек из числа «Граждан Рейха», которые, по версии следствия, входили в боевое крыло организации и должны были заниматься «зачистками» после захвата власти.

Следующий процесс начнется мае во Франкфурте, где перед судом предстанет 71-летний князь (принц) Генрих XIII Рейсс, которого радикалы намеревались поставить во главе нового государства. Третий процесс в июне стартует в Мюнхене.

Задержания и обыски по делу «Граждан Рейха» проходили в 2022-2023 годах. Выйти на группировку правоохранители смогли благодаря мониторингу Telegram. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что среди «Граждан Рейха» оказалась россиянка.