«Краснодар» упустил возможность выйти на первое место в РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась нулевой ничьей. С 64-й минуты «быки» играли в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Сергей Волков, который прихватил соперника в центре поля.

Из-за этого результата «Краснодар», в активе которого после 26 туров национального первенства стало 50 баллов, не сумел обойти в турнирной таблице петербургский «Зенит», который в этом туре на выезде проиграл московскому «Динамо». В активе команды из Санкт-Петербурга такое же количество очков.

«Крылья Советов» идут на шестом месте турнирной таблицы, набрав ровно на десять баллов меньше, чем «Краснодар».

В следующем туре «Краснодар» сыграет с грозненским «Ахматом» дома. Игра состоится 4 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день на выезде сыграют с «Оренбургом». Их встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

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