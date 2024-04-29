«Правосудия нет»: Бритни Спирс считает несправедливым финал суда об опеке

Певица Бритни Спирс дала понять, что считает несправедливым внесудебное завершение разбирательства дела об опеке над ней отца Джейми Спирса. Новый пост о своей семье она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Спирс, из-за переживаний у нее появились неврологические проблемы в области спины, из-за чего ей приходится «делать акупунктуру каждый день», а однажды из-за болей артистка была вынуждена ползти к собственной двери.

«Моя семья травмировала меня! Правосудия нет и не предвидится!» — написала она.

42-летняя певица также заявила, что предпочитает критиковать родных в соцсетях, поскольку боится встречаться с ними лицом к лицу. Кроме того, она высказала сожаление, что не может посетить дом в Луизиане, где жила ребенком.

«Я бы хотела приехать, но они его отобрали!» — заключила она.

Накануне стало известно, что Спирс спустя три с половиной года окончательно урегулировала дело об опеке со стороны отца Джейми Спирса.

По словам журналистов, результат судебного процесса привел исполнительницу «в ярость». Папарацци подловили певицу, когда она ехала в машине Mercedes G-Wagen, ударила каблуком в лобовое стекло и разбила его.

Ранее Харви Вайнштейна госпитализировали после нового витка дела об изнасилованиях.