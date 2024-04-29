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В Стамбуле задержали боевиков ИГ*

В Стамбуле задержали боевиков ИГ по подозрению в подготовке теракта

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Shadati/Global Look Press

Спецслужбы Турции задержали в Стамбуле группу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в эфире телеканала Halk TV.

«В рамках операции, проведенной в стамбульском районе Бейкоз, задержан мужчина с инициалами К. А., который связан с ИГ и готовил теракт с использованием взрывчатки», — рассказал он.

Согласно утверждению министра, задержанный испытывал химические вещества на предмет повышения мощности самодельного взрывного устройства для проведения взрыва. Кроме того, вместе с ним был задержан еще один человек. Также под стражу были взяты еще шесть человек, связанные с изготовителями взрывчатки.

21 апреля в МВД Турции сообщили, что в республике задержано 36 подозреваемых в связях с ИГ. По данным ведомства, за год в Турции было задержано свыше 3 тыс. сторонников террористической организации.

Ранее сообщалось, что сторонник ИГИЛ планировал теракт в соборе Парижской Богоматери и был задержан.

*   организация запрещена в России
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