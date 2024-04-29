В Германии заявили, что украинские беженцы должны быть в безопасности

Украинские беженцы в Германии должны быть в безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

При этом он отказался комментировать подробности расправы над двумя гражданами Украины в баварском городе Мурнау.

«Ясно, что в любом случае мы не можем терпеть подобного в Германии», — сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. По его словам, украинские беженцы в Германии должны быть в безопасности.

Хебештрайт также подчеркнул, что необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, чем и занимаются в настоящее время следственные органы Баварии.

26 апреля сообщалось, что Польша пообещала ввести временную защиту для украинских беженцев, у которых нет паспортов или истек срок их действия.

Днем ранее глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что республика собирается принять меры по возвращению подлежащих мобилизации военнообязанных украинцев на родину.

24 апреля в МВД ФРГ заявили, что мужчины из Украины не будут лишены статуса беженцев, передает RT.

Ранее в Польше украинцы заблокировали паспортный сервис.