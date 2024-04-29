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Мужчина трижды ударил почтальона ножом, потому что давно не получал писем

Во Франции мужчину арестовали после нападения с ножом на почтальона

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

На востоке Франции мужчина был недоволен тем, что не получил почту, и ударил почтальона ножом. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошел 24 апреля в Белфоре. Местный житель заметил почтальона, обходившего его соседей, и напал на него с ножом. Он трижды пырнул пострадавшего ножом, потому что давно не получал писем и посылок. Однако объяснять причину нападения сотруднику почтового он не стал и рассказал ее только на допросе.

Раненого доставили в больницу, где наложили ему швы, в результате он получил 10 дней больничного. Пострадавший и его работодатель подали на нападавшего жалобы в полицию. Предполагаемый преступник был задержан через несколько часов после нападения и арестован. По данным прокуратуры, он находится в сомнительном психологическом состоянии, однако у него не было обнаружено нарушений рассудка.

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