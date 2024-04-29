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Тренер из ЮАР заявил, что «Стреле» повезло выиграть Суперкубок по регби

Тренер «Стрелы — Ак Барса» Нил: в матче с «Локомотивом» нам улыбнулась удача

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Регби-клуб «Стрела-Ак Барс»

Южноафриканский тренер казанской «Стрелы — Ак Барса» ДжейПи Нил в интервью «Газете.Ru» заявил, что рад за своих подопечных, которым удалось выиграть первый в истории клуба Суперкубок России.

По его словам, финальная игра выдалась непростой для их коллектива.

«Матч получился очень непростым, первая игра в сезоне всегда очень тяжелая. Мы играли с отличным соперником, «Локомотив» — это очень хорошая команда, что подтверждал ход игры — мы большую часть игры отставали на три очка и были вынуждены отыгрываться. В перерыве я просил игроков не сбавлять оборотов и не сдаваться, потому что у нас были возможности набрать свои очки. Хочу поблагодарить ребят за самоотверженную работу и старание, благодаря которому нам удалось отыграться. Серия штрафных ударов всегда непредсказуема, шансы там всегда 50% на 50%. В этот раз удача улыбнулась нам», — заявил Нил.

Матч за Суперкубок России по регби состоялся на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске между казанской «Стрелой — Ак Барсом» и пензенским «Локомотивом». Основное время игры завершилось со счетом 19:19, а в послематчевой серии штрафных ударов точнее оказались представители команды из Татарстана — 3:1.

Для «Стрелы — Ак Барса» победа в Суперкубке стала первой в истории. Казанский клуб получил право участие в матче как обладатель национального кубка, а «Локомотив» — как чемпион страны.

Ранее сообщалось, что российская регбистка около 14 часов помогала разбирать завалы «Крокуса» после теракта.

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