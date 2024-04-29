Армения добивается экстрадиции некоторых лиц из РФ, запросивших политическое убежище

Армения добивается экстрадиции из России некоторых граждан, против которых в стране возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила армянский генпрокурор Анна Вардапетян на заседании профильной комиссии парламента, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Наличие у этих людей статуса лиц, запросивших политическое убежище, создает проблему, отметила генпрокурор.

Как подчеркивает «Sputnik Армения», в настоящее время в РФ находятся бывший глава Генштаба Микаэл Арутюнян, экс-генпрокурор Геворк Костанян, бывший главный пристав Мигран Погосян и ряд других бывших армянских чиновников. В Армении в отношении них возбуждены уголовные дела.

25 апреля сообщалось, что в Армении задержали сына бывшего президента страны Роберта Кочаряна, депутата парламента Левона Кочаряна на протестном митинге против делимитации границы с Азербайджаном.

Ранее посол Армении заявил, что Ереван не откажется от связей с Россией в пользу Запада.