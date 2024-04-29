Игрок «Спартака» не увидел вины Абаскаля в неудачах команды

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда признался, что не видит особой разницы между Владимиром Слишковичем, который исполняет обязанности главного тренера команды, и бывшим наставником клуба Гильермо Абаскалем. Его слова приводит Metaratings.

«Также не могу сказать, есть ли какая-то разница между Абаскалем и Слишковичем, но в конечном итоге важнее всего результат. Если ты выигрываешь с одним тренером, все будут винить прошлого в неудачных результатах. Я не вижу вины Абаскаля в том, что при нем не было таких результатов», — заявил Бонгонда.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после того, как из команды в середине апреля был уволен испанский специалист Абаскаль.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры в 20:30 по московскому времени.

Ранее стала известна позиция «Спартака» по Слишковичу.