WSJ: США и РФ близки к сделке по продлению СНВ-3 и заморозке числа ядерных боезарядов

США и Россия близки к тому, чтобы продлить на год Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и заключить соглашение по заморозке числа ядерных боезарядов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Собеседник издания отметил, что обе стороны «очень близки к сделке».

«Теперь, когда русские согласились на заморозку боезарядов, я не вижу, почему мы не можем в ближайшие дни решить оставшиеся вопросы», — сказал источник.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить этот договор без каких-либо условий на год. Позже стало известно, что Москва предложила Вашингтону «заморозить» ядерные боезаряды при продлении ДСНВ на один год.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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