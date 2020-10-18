Потери армии Карабаха достигли 673 человек

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило еще о 40 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями, передает «Интерфакс».

Всего, по данным ведомства, с начала боевых действий погибли 673 военнослужащих.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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