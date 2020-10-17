Россия направила в Абхазию войска химзащиты для борьбы с COVID-19

Министерство обороны России направило в Абхазию подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) для помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского оборонного ведомства.

В Абхазию отправлена колонна из 11 специальных автомобилей, в состав отряда вошли около 30 российских военных, указано в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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