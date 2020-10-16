Ереван обвинил Баку в отказе отправить военных в Москву на встречу с МО Армении

Армения поддержала инициативу России и отправила военных в Москву на встречу с представителями министерства обороны Азербайджана, однако в Баку не стали отправлять делегацию, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Геворкян, подобная позиция азербайджанской стороны свидетельствует об ее отказе от соглашений, достигнутых на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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