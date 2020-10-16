Алиев заявил о контрабанде оружия из России в Армению

У Баку есть данные о доставке оружия из России в Армению контрабандным путем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу A Haber.

По словам Алиева, в Армению направляются нелегально вывезенные из России ракеты, они доставляются гражданскими самолетами.

При этом российские официальные органы разъяснили Азербайджану, что не поставляют оружие Армении, добавил глава государства. Он отметил, что в настоящее время ведется расследование поставки оружия в Ереван контрабандой.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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