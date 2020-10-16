Армения заявила, что армия НКР готова ударить по силам Азербайджана у границы Ирана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики готова нанести удары по ВС Азербайджана, скапливающимся у границы с Ираном. Об этом заявил начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны Армении Левон Айвазян на встрече с военным атташе посольства Ирана в республике полковником Бахманом Садеги, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на многочисленные призывы Армении, азербайджанские войска продолжают собираться и проводить операции вдоль иранской республики, укрываясь тем самым на государственной границе.

Айвазян подчеркнул, что сохранения ситуации в указанном районе армия обороны НКР оставляет за собой право нанести удары по силам Азербайджана в этом районе.

Согласно данным минобороны Армении, Тегерану вновь представили требование к азербайджанским вооруженным силам о необходимости перенести боевые действия на безопасное расстояние от границы с Ираном.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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