В Кремле назвали условие отправки миротворцев в Карабах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, готова ли Россия отправить миротворцев в Карабах, передает корреспондент «Газеты.ru».

Первостепенный вопрос здесь — готовы ли на это противоборствующие стороны, Армения и Азербайджан, заявил представитель Кремля.

Он отметил, что любое размещение миротворцев, наблюдателей и кого бы то ни было возможно только с согласие обеих сторон.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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