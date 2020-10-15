В Кремле назвали условие отправки миротворцев в Карабах
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, готова ли Россия отправить миротворцев в Карабах, передает корреспондент «Газеты.ru».
Первостепенный вопрос здесь — готовы ли на это противоборствующие стороны, Армения и Азербайджан, заявил представитель Кремля.
Он отметил, что любое размещение миротворцев, наблюдателей и кого бы то ни было возможно только с согласие обеих сторон.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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