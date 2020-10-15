В Баку сообщили о 43 погибших и 218 раненых мирных гражданах в ходе боев в Карабахе
Количество погибших мирных граждан Азербайджана в боях в Нагорном Карабахе составляет 43, раненых — 218, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.
Также сообщается, что разрушены 1592 дома и 290 гражданских объектов. Число многоквартирных домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, составляет 79.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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