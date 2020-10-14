Армения обвинила Азербайджан в агрессии против ее суверенитета

МИД Армении распространил заявление, в котором обвиняет Азербайджан в попытке агрессии против суверенитета страны. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Армянское ведомство заявляет об этом на фоне ударов ВС Азербайджана по военной технике Армении.

«Мы решительно осуждаем попытки вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения», — говорится в документе.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство предупредило азербайджанские власти, что провокации приведут к «необратимым военно-политическим последствиям». Там уточнили, что ответственность за последствия будет нести Азербайджан.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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