Ереван заявил о гибели 220 азербайджанских военнослужащих в Карабахе

В ходе боев в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки погибли 220 азербайджанских военнослужащих. Об этом сообщает 13 октября единый информационный центр Армении, передает «Интерфакс».

Отмечается также, что были ликвидированы семь единиц бронетехники, пять беспилотников, один самолет ВС Азербайджана.

По оценке Армении, в общей сложности с начала боев 27 сентября азербайджанская сторона потеряла 5 139 военнослужащих.

Сообщается также, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожила 173 беспилотника азербайджанских военных, 16 вертолетов, 18 самолетов, 521 единиц бронетехники и четыре огнеметных установки ТОС-1А.

При этом Баку о своих потерях не сообщает.

По данным минобороны НКР, с начала боев погибли 525 военнослужащих Армии обороны Карабаха.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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