Армения заявила о 36 вылетах военной авиации Азербайджана за сутки в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что за сутки ВВС Азербайджана осуществили в зоне карабахского конфликта 36 боевых вылетов, передает РИА «Новости».

По его словам, вылеты были выполнены под прикрытием авиации Турции, при содействии воздушной разведки и пункта управления этой страны.

Как рассказал представитель армянского военного ведомства, за минувший день были сбиты азербайджанский штурмовик Су-25, три беспилотника, подбиты три единицы бронетехники, а также уничтожены 200 военных противника.