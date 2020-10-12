Ереван заявил, что в Карабахе погибли уже больше 500 армянских военных
По данным министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в регионе за время боев погибли 525 армянских военных, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что за последние сутки умерли 45 человек.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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