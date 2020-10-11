В Баку сообщили об увеличении числа погибших при обстреле Гянджи до 9

Число погибших в результате ракетного обстрела Гянджи достигло девяти, передает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Ранее сообщалось о семи погибших и 30 пострадавших. Среди раненых есть дети.

«В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами многоквартирного жилого дома в центре Гянджи погибли 9 человек», — заявили в ведомстве.

Утром 11 октября Минобороны Азербайджана заявило, что второй по величине город республики Гянджа был обстрелян с территории Армении. По данным МЧС Азербайджана, ракета упала на жилое здание. Армения опровергла данные обвинения.

В рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в Карабахе. Позже появилась информация, что боевые действия все равно продолжаются.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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