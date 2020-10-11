Города Мартуни и Шуши в Карабахе подверглись ракетному обстрелу

Города Мартуни и Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) в данный момент подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВС Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, также удары наносятся по различным крупным селам Арцаха (самоназвание Карабаха. — «Газета.Ru»).

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в Карабахе. Позже появилась информация, что боевые действия все равно продолжаются.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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