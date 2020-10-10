Баку пригрозил возобновить военные действия в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил, что Баку возобновит боевые действия в непризнанном Нагорном Карабахе, если Армения «продолжит имитировать переговорный процесс». Об этом пишет «Интерфакс».

«Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, в противном случае мы не исключаем возобновление боевых действий. Кстати, стоит отметить, что Армения уже нарушает взятые на себя обязательства — боевые действия идут, несмотря на заключение перемирия», — сказал Байрамов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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