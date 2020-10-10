Ким Чен Ын рассказал, зачем КНДР наращивает военную мощь

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея наращивает военную мощь для защиты своих границ. Об этом сообщает РИА «Новости» на заявление главы государства во время праздничного парада по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи.

«КНДР наращивает силы сдерживания войны не для того, чтобы направить их против кого-то… Мы лишь пытаемся защитить себя и не будем использовать силу первыми», — сказал северокорейский лидер.

Он также подчеркнул, что в случае нападения враги столкнутся с ответным ударом.

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