После соглашения Баку и Еревана в Степанакерте продолжается тишина

В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается тишина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в городе впервые за несколько дней не были слышных звуки воздушной сирены и падающих снарядов.

Это произошло накануне трехсторонней встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве. Тишина продолжилась и после окончания переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. По результатам обсуждения, Баку и Ереван договорились об установлении режима прекращения огня с 12.00 субботы, 15 октября.

Агентство уточняет, что в столице также отключен свет в домах, в том числе для ухудшения видимости беспилотников.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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