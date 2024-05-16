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Путин фразой из песни оценил отношения России и Китая

Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, чтобы описать современный этап развития отношений между Пекином и Москвой, вспомнил фразу из старой песни 1940-х «Русский с китайцем – братья навек». С таким заявлением российский президент выступил в преддверии концерта в честь 75-летия установления дипотношений между Россией и Китаем, передает ТАСС.

«В известной песне того времени — 75 лет назад, она часто исполняется и в наше (время. – прим. ред.) — есть фраза, ставшая крылатой: «Русский с китайцем — братья навек»», — подчеркнул он.

До этого Путин заявил, что чувствует себя в Китае как дома. Также Путин назвал переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином исключительно насыщенными и содержательными.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли 16 мая в Пекине. Они продлились почти 2,5 часа.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Путин назвал насыщенными и содержательными переговоры с Си Цзиньпином.

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