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В сети появилось видео столкновений в Новой Каледонии

В сети появилось видео столкновений между протестующими и военными в Новой Каледонии

В сети появилось видео столкновений между протестующими, полицией и французскими военными в Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает Telegram-канал «Экономист».

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон ввел в заморской территории чрезвычайное положение.

«Пока мы спали, во Франции началась гражданская война, а президент объявил чрезвычайное положение. Правда, в колонии Франции Новая Каледония, где идет война между канаками, французами и полицией, <...> а также массовых поджогов предприятий и складов. Франция отправляет свои военные части и запретила соцсети в регионе», — говорится в сообщении.

До этого телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет заседание совета по обороне республики из-за массовых беспорядков в Новой Каледонии и растущего там насилия.

Ранее в Новой Каледонии произошло землетрясение.

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