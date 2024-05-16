Главного кадровика Минобороны поместили в камеру от 8 до 12 квадратных метров

Начальник Главного управления кадров министерства обороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, находится на карантине в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, передает ТАСС.

По словам Мельникова, Кузнецов помещен в СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово»). В администрации СИЗО сообщили, что от общения с членами ОНК военный отказался.

Мельников рассказал, что после прохождения карантина экс-начальник главного управления кадров МО будет помещен в камеру с несудимым соседом.

Также представитель ОНК добавил, что Кузнецов находится в камере площадью от 8 до 12 кв. метров, соседа у него, скорее всего, пока нет. В камере есть холодильник, телевизор, чайник или кипятильник.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранке стали известны доходы Кузнецова.