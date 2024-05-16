Названы потери ВСУ у Часова Яра и Антоновки

Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли удар по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Часова Яра и Антоновки в Донецкой народной республике, в результате чего противник потерял до 520 солдат. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ», — отмечается в сводке Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за сутки противник потерял 520 солдат, четыре бронемашины, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Также за последние 24 часа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета МиГ-29 ВСУ, а также 25 украинских беспилотников, 11 ракет и пять управляемых авиабомб.

Днем ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило из-под донецкого населенного пункта Часов Яр одну из своих «элитных» бригад «Лють» на Харьковское направление, где успешно наступают российские войска.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил продвижение армии РФ к Часову Яру.