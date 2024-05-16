В Госдуме отреагировали на визит Зеленского в Харьков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил визит Владимира Зеленского в Харьков сложной ситуацией для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении. Его слова приводит «Лента.Ru».

«Конечно, надо проводить это совещание, чтобы понять, что делать: сдаваться или как, могут ли оказаться в окружении люди. Там надо обеспечить гуманитарные коридоры», — сказал Чепа.

По его словам, в Харьковской области для ВСУ сложилась «непростая ситуация», что подчеркивает сложность положения Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области. По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и других военачальников. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако Харьковское «направление остается крайне сложным».

Ранее на Западе предупредили ВСУ о возможном наступлении армии РФ с двух сторон.