Суд продлил арест экс-госминистру Карабаха Варданяну

Суд в Азербайджане продлил арест экс-госминистру Нагорного Карабаха Рубену Варданяну на пять месяцев. Об этом сообщает агентство Report.

Решение о продлении меры пресечения в виде ареста было принято Сабаильским районным судом. С ходатайством в суд обратилось Главное следственное управление Службы государственной безопасности, где ведется расследование по уголовному делу.

28 сентября 2023 года Варданян заявил, что принял решение сдаться властям Азербайджана ради безопасности народа Карабаха. Суд в Баку арестовал Варданяна на четыре месяца, в Азербайджане ему грозит до 14 лет лишения свободы. Ряд российских деятелей культуры призвали к освобождению Варданяна. Также дети Рубена Варданяна потребовали его освобождения.

5 октября служба государственной безопасности Азербайджана подтвердила информацию о задержании бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Вместе с ними под стражей оказался экс-председатель парламента Давид Ишханян.

В апреле Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года за благотворительную и гуманитарную деятельность.

До этого стало известно, что бывший глава правительства Карабахской Республики объявил голодовку, требуя освобождения всех армянских заключенных, в том числе самого себя. 25 апреля Варданян прекратил голодовку.

Ранее Путин прокомментировал судьбу Варданяна.