В Эстонии хотят признать патриарха Кирилла еретиком

В Эстонии необходимо признать деятельность патриарха Кирилла еретической. Об этом заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс в беседе с местным телеканалом ERR.

«Согласно учению религиозного мира, ересь в христианском мире – это когда кто-то говорит об убийствах, изнасиловании, благословении войны и уничтожении другой страны. В религиозном мире логика прямо противоположная: речь идет о любви к ближнему и заботе о нем. И то, что сегодня сделал патриарх Кирилл, является ересью», — сообщил он.

Как ожидает глава МВД Эстонии, представители Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) в Эстонии признают деятельность патриарха Кирилла ересью и разорвут свои связи с Москвой.

По словам Ляэнеметса, власти попросили эстонскую церковь «письменно изложить министерству те шаги, которые они намерены предпринять» в этом направлении.

До этого эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии».

Ранее постпредство РФ при ОБСЕ обвинило Эстонию в нарушении конституционных прав граждан.