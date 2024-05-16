В ЕС заявили, что НАТО не сможет победить в конфликте на Украине

Глава голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ заявил, что НАТО не сможет одержать победу в конфликте на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

«НАТО никогда не сможет победить в этом конфликте. Эта война обойдется в сотни тысяч жизней, не будет служить никакой стратегической цели, разрушит всю нашу экономику и ознаменует конец гегемонии западного мира», — сказал Бодэ.

До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны должны оказывать поддержку Вооруженным силам Украины даже в ущерб своим обязательствам в альянсе, поскольку поддержка Киева стоит для блока на первом месте. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на открытии заседания Военного комитета начальников генеральных штабов НАТО.

Также бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что государства — члены НАТО Польша и Румыния могли бы задействовать свои системы противовоздушной обороны (ПВО) в целях оказания помощи Украине.

Ранее Кулеба пожаловался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО.