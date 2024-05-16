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Сергей Зверев оценил шансы на возвращение Пугачевой в Россию

Стилист Сергей Зверев выразил надежду, что Пугачева вернется в Россию

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личный архив Сергей Зверев

Стилист и активист Сергей Зверев выразил надежду, что певица Алла Пугачева обязательно вернется в Россию. Об этом пишет «Телепрограмма».

«Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла. Если она вернется, я буду только рад», — подчеркнул Зверев.

Недавно Сергей Зверев заявил, что уехавшие из России артисты стали никем за рубежом. Зверев отметил, что сам бы не смог переехать в другую страну. Он назвал Россию своей родиной, в которой жили все поколения его семьи.

«Кто они были здесь и кто они там? <…> Они там, ну, третий сорт, шестой, десятый», — говорил стилист.

10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства. После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее Боня пожаловалась на разрывы контрактов в Европе из-за СВО.

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